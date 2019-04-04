В Бишкеке сделали ровными ямы на дорогах перед приездом Путина. Да так и бросили

Жители Бишкека жалуются, что в их районе уже много лет не ремонтируют дорогу.
Разбитое покрытие по улице Ахунбаева мешает проезду транспорта, и автомобилисты недоумевают, за что они платят дорожный налог.
По их словам, ямы на участке дороги от кольца до улицы Достоевского существуют уже давно. Но в мэрии решили их не ремонтировать, а просто подровнять отбойным молотком перед визитом в Кыргызстан президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в этом году мэрия планирует реконструировать столичные дороги в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети". Первая фаза уже завершена и, как оказалось, неблагополучно - у горожан и у самих чиновников слишком много нареканий по ремонту дорог. Сейчас начинается вторая фаза реконструкции. За два года в планах реконструировать более 60 улиц.
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