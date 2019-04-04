Дастан Бекешев: При аресте имущества Шадиева пострадали и другие бизнесмены

Правоохранительные органы препятствуют развитию бизнеса в Кыргызстане, активно вмешиваясь со своими проверками, считает депутат Дастан Бекешев.

Он считает, что правоохранительные органы проявляют чрезмерную активность в экономических делах, чего не скажешь о заявлениях простых граждан.

"Мы в последнее время замечаем, как работают наши правоохранительные органы. Они, конечно, защищают права граждан, и они должны этим заниматься, но в последнее время они рьяно занимаются экономическими проверками. Мы говорим, что уменьшились проверки бизнеса со стороны государственных органов, но в то же время увеличились проверки со стороны правоохранительных органов. Пользуясь Уголовным кодексом, когда нет стадии возбуждения уголовного дела, а просто есть заявление, правоохранительные органы активно вмешиваются в экономические вопросы, тогда как вопросами бандитизма, изнасилования, преступных групп они так активно не занимаются. Любой тендер - там уже правоохранительные органы, как что-нибудь отнять и поделить - там правоохранительные органы", - заметил депутат.

Он привел в пример дело Аскарбека Шадиева, на бизнес которого был наложен арест. Но, по словам депутата, при этом пострадали и другие предприниматели, которые просто поставляли товары для бизнеса экс-депутата.

"Хорошо, в отношении Шадиева было судебное решение. Но зачем забирать их у людей, которые непосредственно товар поставляли? Они вообще никак не связаны с Шадиевым. Есть сеть магазинов "Тип-Топ", это наши отечественные поставщики, им товары не возвращают", - добавил Бекешев.





Напомним, в конце декабря суд приговорил Аскарбека Шадиева заочно по статье 304 к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и в совокупности приговорил к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Аресты, наложенные на счета и банковские ячейки Шадиева, доли в уставных капиталах "Карвен", "Боорсок плюс", "Континентал сервис", "Аква инвест", других ОсОО, несколько квартир, нежилых помещений, автомобили и ТЦ "Ала-Арча", оставить без изменений. Шадиев покинул страну еще летом 2018 года.

URL: https://kaktus.media/389366