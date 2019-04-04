Бишкекским четверняшкам Сооронбаю, Арууке, Акбермет и Айчолпон выдали свидетельства о рождении

Государственная регистрационная служба (ГРС) КР вручила свидетельства о рождении четверне, родившимся в Городском перинатальном центре, сообщает пресс-служба ГРС.

Представитель ГРС Гульжан Атанаева вручила родителям четверни Азамату и Нурайым свидетельства о рождении Арууке, Акбермет, Айчолпон и Сооронбая.



«Рождение ребенка — праздник не только отдельно взятой семьи. Это событие государственного значения. Главная цель сегодняшнего мероприятия — обратить внимание общества на важность укрепления института семьи, рождения детей, ведь семья — это основа общества, как большое здание, состоящее из миллионов кирпичиков, так и государство состоит из миллионов семей. И от того, насколько прочной будет каждая семья, и зависит во многом уровень цивилизованной страны и её достойное развитие», — сказала Гульжан Атанаева.

Напомним, в Бишкеке 25 февраля на свет появилась четверня – девочка и три мальчика. Дети появились на свет семимесячными и с маленьким весом: самый большой из них мальчик весит 1 700 граммов, а самая маленькая девочка – 1 400 граммов. Они стали первыми четверняшками в истории работы ГПЦ.



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