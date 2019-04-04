Жогорку Кенеш принял постановление по вопросам кыргызско-таджикской границы

3 апреля, депутаты Жогорку Кенеша за закрытыми дверями обсудили вопросы кыргызско-таджикской границы.

По итогам обсуждения принято постановление, правительству дан ряд поручений, в том числе по продолжению работы по делимитации и демаркации, решению социальных вопросов, сообщил порталу SUPER.KG депутат Мирлан Бакиров. Он отметил, что из-за секретности указанного вопроса информация будет ограниченной.

"Мы заслушали информацию правительства по вопросам кыргызско-таджикской границы, приняли постановление. На его основе правительству даны поручения по продолжению работы по делимитации и демаркации, решению вопросов спорных дипломатическим путем, решению социальных вопросов. До этого был принят закон по статусу приграничных сел и решению социальных вопросов. В соответствии с ним, правительство должно было предложить государственную программу, а Жогорку Кенеш – утвердить. Постановление включает разработку такой программы. На профильные комитеты возложен контроль за исполнением данных правительству поручений. Спустя определенное время мы заслушаем информацию правительства о выполненной работе", - сказал Бакиров.

13 марта возник конфликт между гражданами Таджикистана, выступающими против строительства автодороги Кок-Таш - Ак-Сай – Тамдык, и гражданами Кыргызстана. В ходе конфликта были перекрыты дороги Баткен - Лейлек и Исфара - Ворух. Во второй половине 14 марта ситуация обострилась, были произведены выстрелы в воздух, чтобы заставить людей разойтись. Сообщалось, что от выстрелов погибли два гражданина Таджикистана, около 20 получили ранения, 3 раненных гражданина Кыргызстана были госпитализированы.

18 марта завершились переговоры представителей властей двух стран, по итогам переговоров вице-премьер-министр КР Жениш Разаков и вице-премьер-министр РТ Азим Иброхим подписали протокол по урегулированию ситуации. Согласно протоколу, будет продолжено строительство дороги Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык. После этого были открыты дороги Баткен - Лейлек, Исфара - Ворух.

Источник: super.kg, gezitter. org