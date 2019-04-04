"К ответственности по ТЭЦ должен быть привлечен и Асылбек Жээнбеков"

По делу о модернизации ТЭЦ к ответственности должны быть привлечены и депутаты Жогорку Кенеша, одобрившие ратификацию соглашения.

Об этом сегодня заявили сторонники бывшего премьер-министра, зампредседателя СДПК Сапара Исакова.

Они отметили, что народ Кыргызстана избрал депутатов парламента для того, чтобы они представляли его интересы, в том числе проверяли выгодность тех или иных соглашений и их реализацию. "Парламент, возглавляемый тогда Асылбеком Жээнбековым, сам одобрил ратификацию соглашения по ТЭЦ, а теперь всю вину взвалил на Сапара Исакова. Если говорить о справедливости, то ответственность за ТЭЦ должен нести не только Сапар Исаков, но и тот же Асылбек Жээнбеков, который был спикером на тот момент, и тот же Сооронбай Жээнбеков, который был премьер-министром на момент модернизации и завершения работ на ТЭЦ", - сказали сторонники Сапара Исакова.

Они напомнили, что именно благодаря Сапару Исакову были начаты многие успешные проекты, которые реализовываются на данный момент. "Именно при нем была начата реализация проектов "Таза коом", "Безопасный город" и другие", - отметили сторонники Сапара Исакова.

Источник: fakt.kg, gezitter. org