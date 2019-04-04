Тиллаев: Хотя в Баткенской области затишье, ситуация – тяжелая

Хотя в Баткенской области затишье, ситуация – тяжелая.

Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев.

По его словам, границу никто не контролирует, поэтому остановить контрабанду трудно, если не решить этот вопрос.

"Хотя в Баткенской области затишье, ситуация – тяжелая. Половина местного населения выехала за рубеж. Если мы решим социальные вопросы, то народ будет жить там, не сдвигаясь с границы. Поэтому мы потребовали от главы правительства выделить средства местностям, получившим статус приграничных. Если выставленные требования не будут исполнены, мы потребуем отставку. Если не будет мира на границе, это скажется негативно и на других сферах", – сказал Таабалды Тиллаев.

Кроме того, были выставлены такие требования, как выплата 20-процентной надбавки к зарплате жителям приграничных территорий, запрет на продажу земель в приграничной территории, передислокация воинских служб в южный регион.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org