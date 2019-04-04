Тиллаев назвал людей, ответственных за отход земель таджикам

Ответственность по вопросу делимитации кыргызско-таджикской границы с 2010 года должны взять на себя Адахан Мадумаров, Жениш Разаков, акимы Баткенского района.

Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев.

По его словам, большинство пособников отхода земель таджикской стороне уже отошли в мир иной, другие состарились. Теперь вопросом занимаются соответствующие органы.

"Делимитации и демаркации не было, однако тех, кто, не думая об интересах страны, подписал решения, могу назвать изменниками государства. В настоящее время компетентные органы изучают, кто подписал решение. Есть спорные вопросы по сегодняшнему протоколу. Таджикская сторона ориентируется на карту 1924 года. Мы оспариваем земли с братьями-таджиками", - сказал Тиллаев.

По оценке народного избранника, на сегодняшний день кыргызская сторона не может оградить границу.

"Мы должны продемонстрировать Таджикистану свою жесткость. До этого власть показывала свою робость. В правительственный день мы выставили требование решить вопрос границы. Теперь соответствующие органы могут работать без страха", - сказал Тиллаев.



Источник: maralfm.kg, gezitter. org