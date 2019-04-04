В Кыргызстан доставлен подозреваемый в вербовке на войну в Сирию

Собранные материалы по данному факту были зарегистрированы в автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений и проступков» по обвинениям в вербовке, финансировании и обучении наемников.
В ходе проведенных мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправки рекрутов в ряды
международных террористических организаций, запрещенных на территории КР, задержан и доставлен на родину мужчина 1995 года рождения. Об этом сообщает Госкомитет национальной безопасности.
По данным ведомства, задержанный, находясь на заработках за границей, поддерживал устойчивую связь с гражданином КР 1996 года рождения, который был задержан органами ГКНБ в декабре 2018 года по факту причастности к деятельности международных террористических организаций (МТО) и в последующем осужден.
«По показаниям осужденного, в период пребывания за рубежом он помог задержанному 1995 года рождения выехать в Турцию с дальнейшим выездом в зону боевых действий Сирии и в целях финансирования деятельности МТО отправлял ему денежные средства», - говорится в сообщении.
Как отмечается, собранные материалы по данному факту были зарегистрированы в автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений и проступков» по обвинениям в вербовке, финансировании и обучении наемников.
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