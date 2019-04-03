ГКНБ: Информация о проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию А.Атамбаева, не соответствует действительности

В настоящее время никаких спецопераций в с.Таш-Мойнок не проводилась.
Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности.
В настоящее время никаких спецопераций в с.Таш-Мойнок не проводилась.
ГКНБ расценивает распространение данной «фейковой» информации как попытку деструктивных сил ввести обществе
Также ГКНБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.
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