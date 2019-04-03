ГКНБ: Информация о проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию А.Атамбаева, не соответствует действительности

В настоящее время никаких спецопераций в с.Таш-Мойнок не проводилась.

Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности.

В настоящее время никаких спецопераций в с.Таш-Мойнок не проводилась.

ГКНБ расценивает распространение данной «фейковой» информации как попытку деструктивных сил ввести обществе

Также ГКНБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.