В Казахстане прокурор запросил 12 лет тюрьмы для экс-депутата парламента КР Дамира Асылбек уулу

В специализированном межрайонном суде в Алматы в среду, 3 апреля, состоялись прения по делу о «контрабанде», обвиняемым по которому проходит бывший депутат парламента Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу.

Прокурор попросил суд признать Асылбек уулу виновным в экономической контрабанде и приговорить к 12 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности с конфискацией имущества. Также прокурор просил выдворить подсудимого из страны после отбытия им срока наказания.

Адвокат Асылбека уулу Аскар Баймуратов назвал обвинения в отношении подзащитного «сфабрикованными и надуманными».

Судебный процесс по этому делу стартовал 19 октября. Вместе с бывшим депутатом на скамье подсудимых предстали ещё 11 человек. Им были предъявлены обвинения в «экономической контрабанде» и в причастности к «транснациональной организованной группе», которая, предположительно, незаконно ввозила товары из Китая в Казахстан и Россию.

Для предполагаемого лидера преступной группы «джапбасовские» Есбола Джапбасова прокурор запросил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Для других подсудимых прокурор запросил различные тюремные сроки от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

О задержании Асылбек уулу стало известно 16 февраля 2018 года после того, как Генеральная прокуратура Казахстана объявила, что казахстанские силовики провели спецоперацию «в околотаможенной сфере». Среди задержанных 29 подозреваемых были ещё трое граждан Кыргызстана. Позднее МИД Казахстана сообщил, что задержанный подозреваемый Дамирбек Асылбек уулу имеет казахстанское гражданство. Отец Асылбека уулу опроверг эту информацию и заявил, что последний является гражданином Кыргызстана и родился в городе Караколе Иссык-Кульской области Кыргызстана, где вырос и получил образование. В прошлом апреле ЦИК Кыргызстана объявил, что лишил Асылбека уулу депутатского мандата.

В декабре стало известно, что экс-депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу, который был арестован по подозрению в контрабанде и содержится под стражей в Алматы, лишен гражданства Казахстана, а его паспорт аннулирован. Сам экс-депутат в день начала суда заявил, что является гражданином Кыргызстана и попросил судить его в Кыргызстане.