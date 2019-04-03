Кыргызстан недоволен усилением контроля на границе с Казахстаном и заявляет о нарушении норм ЕАЭС

Министерство экономики КР предлагает правительству страны инициировать отзыв членов коллегии Евразийской экономической комиссии для проведения консультаций по сложившейся ситуации на границе.

«По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК на границе осуществляется проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы. Подобные действия являются осуществлением скрытого таможенного контроля, что в корне противоречат нормам Союза, а также нарушают положения статьи 25 Договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке ЕАЭС», - заявляет Минэкономики.

По его данным, на кыргызско-казахстанском участках государственной границы контроль в отношении транспортных средств, загруженных товарами народного потребления был усилен с 19 марта. Каждое транспортное средство, перевозящее товар, подвергается тщательному досмотру, в связи с чем время пересечения границы значительно увеличивается.

«Кыргызстан в связи со сложившейся ситуацией считает, что проводимые казахстанской стороной дополнительные меры контроля являются нарушением норм права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ограничивают свободу передвижения товаров - основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС. Вместе с тем следует отметить, что такие меры влекут для поставщиков Кыргызстана финансовые издержки, связанные с увеличением простоя, а также негативные последствия, связанные с невыполнением обязательств перед контрагентами по срокам поставки товаров, что приведет к снижению экономической активности страны в целом», - говорится в сообщении.

На КПП «Актилек - Автодорожный», по данным ГПС на 2 апреля, скопилось 253 большегрузных автомобиля. Казахстан заявил, что скопление автотранспортных средств на государственной границе с Кыргызстаном образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр.



