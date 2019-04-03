Жапаров предлагает основывать выдачу кредитов на исламских принципах

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров отметил, что ныне предлагаемые банками кредиты чрезмерно завышены и они должны перейти на принципы исламского финансирования.

Об этом депутат сказал на заседании комитета по бюджету и финансам.

По мнению Жапарова, работа государства в этом направлении идет неважно, поэтому предложил проконсультироваться с Исламским банком развития по данному вопросу.

1 апреля упомянутый комитет обсуждал проект соглашения между правительством и Саудовской Аравией «Об обеспечении чистой водой сельской местности и улучшении санитарии».

В данное время банки Кыргызстана выдают кредиты под 17-30 процентов. В европейских государствах процентная ставка составляет 2-6% годовых.

Источник: газета «Мантыш» №9 от 02.04.2019 / стр. 7, gezitter. org