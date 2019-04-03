В Кыргызстане откроют филиал МГУ

В Кыргызстане откроют филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на форуме ректоров университетов Кыргызстана и России, который состоялся в Бишкеке.

«По итогам форума было подписано 70 документов. Были проведены переговоры об открытии филиала МГУ. Глава государства взял вопрос под личный контроль», - сказал Сыдыков.

27 марта на форуме ректоров, состоявшемся в Бишкеке, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ему пришлось шесть раз давать разрешение на открытие филиала университета в Кыргызстане. В данное время филиалы упомянутого университета работают в шести странах.

Источник: газета «Мантыш» №9 от 02.04.2019 / стр. 5, gezitter. org