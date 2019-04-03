Избит гражданин, бросивший камень в машину ГУОБДД

В Бишкеке сотрудники ГУОБДД избили гражданина, кинувшего камень в их машину.

В интернете опубликовано соответствующие видео.

По словам пострадавшего, 28 марта он с друзьями распивал спиртное, после этого вышел на улицу и на обочине его обрызгала водой проезжающая мимо машина. Гражданини разозлился и кинул камень, который разбил стекло служебной машины сотрудников ГУОБДД.

Гражданин сразу извинился перед сотрудниками и пообещал восстановить причиненный ущерб, однако его посадили в машину и избили. Затем привезли в Ленинское РОВД г. Бишкека, и там, запугивая уголовным преследованием, заставили написать, что он получил телесные повреждения, ударившись об столб.

Источник: fakt.kg, gezitter. org