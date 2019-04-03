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ГКНБ: Зилалиев хочет привлечь внимание общественности

Госкомитет нацбезопасности ответил на заявление Дуйшенбека Зилалиева.

В комментарии говорится, что сотрудники органа ни разу не вынуждали Зилалиева дать показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

 

- Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время продолжается следствие по делу Зилалиева, однако он отказывается давать показания, - говорится в информации.

 

Добавим, до этого Дуйшенбек Зилалиев заявил, что сотрудники ГКНБ вынуждают его дать показания против Алмазбека Атамбаева.

 

На экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Незаконное обогащение". Он был арестован 8 декабря прошлого года.

 

 

 

Источник: maralfm.kg, gezitter. org

           

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