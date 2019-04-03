Зилалиев заявил, что ему предложили дать показания против Атамбаева. Ответ ГКНБ

По словам экс-вице-премьера, взамен ему якобы пообещали освобождение из СИЗО

Арестованный экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев отказывается давать показания и делает истерические заявления с целью ввести общественность в заблуждение. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГКНБ, комментируя очередное письмо бывшего чиновника. Последний указал, что чекисты предложили ему дать показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Данная информация не соответствует действительности, - подчеркнул пресс-секретарь Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов. - В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, несмотря на то, что Зилалиев сам отказывается давать какие-либо показания. Стоит отметить, он неоднократно делал истерические заявления с целью ввести общественность в заблуждение.

Сулайманов добавил, что очередное заявление экс-вице-премьера расценивается, как попытка уйти от ответственности.

- Госкомитет национальной безопасности расценивает данное заявление Зилалиева, как попытку уйти от уголовной ответственности и перевести ее в политическую плоскость, - подчеркнул он.

Поясним, Дуйшенбек Зилалиев сегодня вновь обнародовал письменное обращение к общественности, в котором рассказал, что за 4 месяца в СИЗО ГКНБ с ним якобы не провели ни одного следственного действия.

«На днях меня пригласил сотрудник ГКНБ и предложил дать показания против экс-президента Атамбаева А.Ш. Да, именно так. Вот и вся цель! Теперь ясен весь этот беспредел, творимый в отношении меня. Таким образом меня хотели сломать, чтобы склонить к сотрудничеству против Атамбаева.

Мне предложили дать показания, что я передал Атамбаеву А. через Илмиянова И. деньги в сумме 1 млн. долларов(!) от китайской компании за разрешение вопроса по какой-то лицензии. В случае, если я дам такие показания, то мне пообещали, что я пойду свидетелем и меня выпустят из СИЗО ГКНБ. Дурдом! Разговор, разумеется, у нас не получился. Теперь стало абсолютно очевидным, что дело заведенное в отношении меня является заказным и на справедливое рассмотрение нет надежды», - написал Зилалиев.

Напомним, в декабре 2018 года, чекисты провели обыск в квартире экс-вице-премьер-министра, в ходе которого обнаружили 2 миллиона 900 тысяч сомов и 100 тысяч долларов наличными, дорогие часы, а также стопку служебных удостоверений.

Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего чиновника уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 308-1 «Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение» УК КР.



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