Надо завершить в срок строительство дороги Бишкек - Кара-Балта

25 марта первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ознакомился с ходом реализации 4-ой фазы строительства дороги Бишкек – Кара-Балта.

Наряду с этим Кубатбек Боронов ознакомился с ходом строительных работ мостов через реки Сокулук и Ак-Суу, осмотрел строящиеся участки в селах Полтавка и Новониколаевка Жайыльского района, а также строительство подземных переходов.

В некоторых случаях недопонимание местного населения приводит к отставанию строительных работ от графика. Поэтому первый вице-премьер-министр поручил усилить решение вопросов с владельцами придорожного жилья и обеспечить завершение строительства дороги к назначенному сроку.

Источник: газета «Эркин тоо» №23 от 29.03.2019/стр.4, gezitter. org