Надо завершить в срок строительство дороги Бишкек - Кара-Балта

25 марта первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ознакомился с ходом реализации 4-ой фазы строительства дороги Бишкек – Кара-Балта.
Наряду с этим Кубатбек Боронов ознакомился с ходом строительных работ мостов через реки Сокулук и Ак-Суу, осмотрел строящиеся участки в селах Полтавка и Новониколаевка Жайыльского района, а также строительство подземных переходов.
В некоторых случаях недопонимание местного населения приводит к отставанию строительных работ от графика. Поэтому первый вице-премьер-министр поручил усилить решение вопросов с владельцами придорожного жилья и обеспечить завершение строительства дороги к назначенному сроку.
Источник: газета «Эркин тоо» №23 от 29.03.2019/стр.4, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!