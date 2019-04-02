Ассоциация "Замандаш" призвала кыргызстанцев к миру

Ассоциация "Замандаш" обратилась к кыргызстанцам с воззванием не поддерживать политиков, призывающих к делению и расколу.

"Ассоциация "Замандаш", в том числе все диаспоры в ее составе, призываем сохранять стабильность в нашем Кыргызстане. Напоминаем всем вам, что после двух революций мы отстали от соседних стран в плане экономического развития.

Наши соотечественники, которые выехали из Кыргызстана в другие страны и трудятся там, тоже желают мира и стабильности. Отдельные из них заинтересованы в возвращении на родину и вложении в предпринимательство заработанных средств. Такие планы не реализуются без мира в нашем государстве. Как следствие, не будут созданы рабочие места, не будут поступать налоги государству. Уважаемые современники! Не будем присоединяться к отдельным силам, призывающим общество к расколу и делению или пытающихся это сделать, чтобы не обмануться в очередной раз", - написано в обращении.

До этого лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявил о проведении 3 апреля очередного XVIII съезда. Незадолго до того съезд этой партии под началом экс-президента Алмазбека Атамбаева был намечен на 6 апреля. Ну а партия "Ата Мекен" объявила, что проведет мирные митинги 23 апреля во всех областях Кыргызстана проведет мирные митинги.

Источник: "Азаттык", gezitter. org