Глава правительства выразил свое мнение об Акраме Мадумарове

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил активу Баткенской области Акрама Мадумарова, назначенного новым полпредом правительства в Баткенской области.
Глава правительства особо подчеркнул, что Баткенская область в силу географического положения и климатических условий является стратегическим регионом, в связи с чем перед руководством области ставятся особые задачи, справиться с которыми под силу только человеку с глубоким пониманием имеющихся проблем.
Премьер-министр отметил, что при назначении нового полномочного представителя учитывался его трудовой путь и накопленный опыт.
"Акрам Мадумаров работал акимом Кадамжайского района, самого крупного района в области. Также трудился на руководящих должностях в центральных органах власти. Он хорошо знает проблемы региона, специфику существующих проблем, и я уверен, что его назначение послужит делу дальнейшего развития Баткенской области", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
По словам премьера, новому руководителю области в первую очередь необходимо уделить внимание социальным вопросам и проблемам приграничного сотрудничества.
Абылгазиев выразил благодарность прежнему руководителю региона за работу и пожелал ему крепкого здоровья и успехов.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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