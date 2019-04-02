Две стороны привели свои отговорки. Решит правительство вопрос?

29 марта т. г. число пытающихся проехать в Казахстан машину на КПП "Ак-Тилек – Автодорожный" на кыргызско-казахской границе автомашин превысило 140, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как поясняет ведомство, ситуация объясняется дотошной проверкой большегрузного транспорта при въезде в Республику Казахстан. Из-за продления времени проверки каждой автомашины создалась очередь, добавила ГПС.

Агентство Govori.TV ознакомилось на месте с данным вопросом.

Сегодня, 1 апреля, из пресс-службы ГПС сообщили, что на границе скопилось около 300 фуры и легковых машин.

По информации, на КПП "Ак-Тилек" в очереди стоят 233 большегруза.

С 20:00 31 марта до 8:00 1 апреля через указанный контрольный пункт прошли 158 большегрузов.

На КПП "Чон-Капка" стоит 60-70 легковых авто и около 25-30 фур.

Как заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Нурбек Мурашев, среди машин, стоящих в очереди, нет провозящих сельхозпродукцию.

Казахстанский Минфин прокомментировал ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Ведомство пояснило, что "скопление автотранспортных средств на государственной границе Казахстана с Кыргызстаном образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр".

"С 27 марта 2019 года на пункте пропуска "Кара-Суу" на казахско-кыргызской границе досмотрели девять транспортных средств, перевозящих товары китайского и турецкого производства. У всех выявили недостоверные сведения в товаросопроводительных документах. В связи с досмотром с 27 марта 40 автотранспортных средств добровольно вернулись в Кыргызстан для корректировки товаросопроводительных документов. В отношении товаров кыргызского производства проводится визуальный осмотр и нарушений нет", - говорится в сообщении Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.

Такой вопрос неправильно рассматривать односторонне, заявил депутат Жогорку Кенеша Абылкайыр Узакбаев.

Как сообщили из аппарата президента, правительства двух стран ведут переговоры по ситуации на кыргызско-казахской границе:

"Переговоры идут на уровне правительств. Казахстанская сторона проверяет товары народного потребления. Продовольственные товары проходят в штатном режиме".

Остается неизвестным, будет ли решен вопрос положительно по результатам переговоров.

Источник: govori.tv, gezitter. org