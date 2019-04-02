Казахстан объяснил, почему на границе с Кыргызстаном скопились грузовики

Скопление автомобилей на казахско-кыргызской границе образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр.
Об этом сообщается на сайте Комитета государственных доходов Минфина РК.
На государственной границе Казахстана осуществляется мониторинг. При необходимости ведется досмотр автомашин на предмет выявления перемещения запрещенных товаров.
С 27 марта на пункте пропуска "Карасу" на казахстанско-кыргызской границе осуществлен досмотр автомобилей, перевозящих товары китайского и турецкого производства. При этом по всем автомашинам выявлено недостоверное указание сведений в товаросопроводительных документах. 40 машин добровольно вернулись в Кыргызстан для корректировки товаросопроводительных документов.
При этом в отношении товаров кыргызского производства проводится визуальный осмотр, нарушений не наблюдается.
На сегодняшний день на территории Кыргызстана в направлении Казахстана скопилось более 140 автомобилей. Они стоят из-за нежелания перевозчиков проходить досмотр", - подчеркнула казахстанская сторона.
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