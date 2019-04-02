Жээнбеков был премьер-министром, стал президентом. Когда завершится строительство дороги Балыкчы-Корумду?

До сегодняшнего дня не закончен строительство дороги Балыкчы-Корумду, начатое в бытность Темира Сариева премьер-министром.

Вначале местные жители говорили об усиленной работе, мол, если поработают такими темпами, то закончат за год. К сожалению, именно под предлогом этой дороги сняли Сариева с поста главы правительства, на его место привели Сооронбая Жээнбекова. Работа не продвинулась вперед. Жээнбеков стал президентом. Та дорога в прежнем состоянии. Приближается туристический сезон, наверняка отдыхающие туристы скажут «что за типы, эта дорога стоит по-прежнему, власть оказалась такой нерадивой». В принципе надо было обновить кольцевую дорогу Иссык-Кульской области. Похоже, к сожалению, с таким обликом власти даже думать не надо о кольцевой дороге.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 29.03.2019/стр.6

