На озеленение городов, сел и поселков Кыргызстана ГАООС и ЛХ выделил 117тыс. 469 саженцев

На территории государственного лесного фонда сотрудники Государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) посадили лесные культуры на общую площадь 655 га. Из них Джалал-Абадской области-524 га, Ошской области 71 га, Баткенской области 41-га и Чуйской области-5 га.

Кроме того, на сегодняшний день ГАООС и ЛХ в целях озеленения и улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, благоустройства территорий городов, сел и поселков, айыл окмоту, социальных объектов и населенных пунктов Кыргызстана выделил 117 тыс. 469 саженцев хвойный и лиственных древесных пород ( ель Тянь-Шанская, ель голубая, сосна, арча тополь, береза, карагач, ива, урюк, миндаль фисташка, шиповник, орех, айлант, ясень, дикая яблоня, дикая вишня и др) для посадки. Из них: Джалал-Абадской области-4 тыс. 817 шт, Ошской области- 65 тыс. 500 шт, Баткенской области-6 тыс. 380 шт, Иссык-Кульской области-1 тыс. 297 шт, Таласской области 2 тыс. 642 шт, Чуйской области- 833 шт.

В настоящее время ГАООС и ЛХ продолжает выдавать саженцы для озеленения и улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, благоустройства территорий городов, сел и поселков, айыл окмоту, социальных объектов и населенных пунктов Кыргызстана и проводит активную работу по посадке лесных культур на территории государственного лесного фонда.

Данная инициатива ГАООС и ЛХ проводится в рамках реализации Указа президента КР «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны», а также во исполнение распоряжение правительства об объявлении с 1 марта по 31 мая трехмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий городов и населенных пунктов КР.