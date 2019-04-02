ГКНБ: Пограничник незаконно зарегистрировал иностранцев как прибывших в КР без их присутствия

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана заявляет о пресечении канала переправки иностранных граждан транзитом через территорию КР.
По данным ГКНБ, в марте 2019 года военнослужащий КПП «Манас-аэропорт» ГПС незаконно зарегистрировал паспорта 6 граждан Ирана в базе Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) как прибывших в КР международным авиарейсом «Алматы-Бишкек» и проставил в их паспортах фиктивные отметки о въезде в КР без их фактического присутствия. Отмечается, что за это он получил денежное вознаграждение в сумме 900 долларов.
«По собранным материалам ГКНБ 27 марта 2019 года Военной прокуратурой КР данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 320 (злоупотребление должностным положением), статьей 329 (служебный подлог) и 329 (получение взятки) УК КР. Ведется следствие», - отмечает спецслужба.
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