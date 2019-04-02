Более 200 автомобилей стоят в пробке на кыргызско-казахской границе

Причиной транспортного затора стала проверка грузов

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась из-за большой автомобильной пробки. Об этом сообщает Погранслужба Кыргызстана.

По информации пресс-службы ГПС КР, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» зафиксирована очередь из 223 грузовых автомобилей.



«С 20:00 ч. 31 марта по 08:00 ч. 01 апреля данный пункт пропуска пересекли 158 единиц грузового автотранспорта, из них – 84 автомашины, груженные ТНП, и 74 - пустых грузовых автомашин. На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка автодорожный» есть скопление 60-70 легковых и 25-30 грузовых автомашин»,- указано в сообщении.

Причиной пробки послужила тщательная проверка грузов на КПП Казахстана. На пунктах «Акжол», «Чалдыбар», «Токмок» и «Кен-Булун» скопления граждан и очереди из автотранспортных средств нет. КПП работают в повседневном режиме.





Vesti. KG