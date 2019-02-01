Превратим базары в рынки

Министерство экономики выступило с инициативой утверждения на законодательном уровне обязанности директоров рынков и торговых центров по улучшению ситуацию в их структурах.

Этот документ пока не приобрел какую–либо форму, то есть пока неизвестно: это будет постановление правительства или специальный закон, но в министерстве убеждены в необходимости наведения порядка на наших базарах.



Экономисты в первую очередь ратуют за то, чтобы на рынках не было так называемых дополнительных стихийных точек сбыта сельхозпродукции и эти импровизированные прилавки не мешали людям нормально передвигаться между торговыми рядами. Идея, что и говорить, здравая. Известно множество случаев, когда у покупателей в толчее лихие карманники крадут кошельки, а самые отчаянные воришки вытаскивают из авосек даже продукты питания. Одним словом, простор для передвижения людей на рынках необходим.

Кроме того, убрать лишние торговые точки на рынках нужно по другой более важной причине: заботе о здоровье покупателей. Почему директора рынков разрешают продавать продукты питания рядом с предметами бытовой химии — непонятно. Во всем мире такое соседство категорически запрещено. А у нас оно считается нормальным явлением.



Продолжим тему. Почти на всех столичных рынках асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего. Колдобины, ухабы стали привычным рельефом даже на ведущих рынках нашего города. Директора этих торговых точек

предпочитают вместо асфальта вбивать в грунт фигурные бетонные плитки, которые через полгода–год вылетают, на их месте образуются опасные для здоровья человека ямки. “Прекрасная” картина получается: пришел человек за необходимыми покупками, а попал в травматологию. Да что асфальт! В зимнее время администрации рынков не удосуживаются даже очистить дорожки от снега. Люди скользят, чертыхаются, иногда падают.



А если эту мысль развить и заставить продавцов проходить регулярное медицинское обследование в поликлиниках... Согласитесь, страшновато приобретать продукты питания у человека, страдающего, к примеру, туберкулезом или инфекционными заболеваниями желудочно–кишечного тракта. Так что предлагаем обсудить мысль о не допуске за прилавок человека без медицинской справки. И так уже эпидемиологическая обстановка в стране далека от идеальной, а мы ее без конца усугубляем.

***

Руководители Министерства экономики в проекте документа также настаивают на обязательном внедрении на рынках кассовых аппаратов. И с этой идеей трудно поспорить. Покупатель должен быть уверен в том, что его не обманывают.



Кроме того, после получения чека люди вправе будут вернуть реализаторам некачественную продукцию. Сейчас о такой практике на рынках даже никто не вспоминает.

***

Да и с весовым оборудованием нужно что–то делать. Сейчас у каждого продавца есть неказистые такие аппараты с “циферблатом” и чашечкой для взвешивания продуктов. Но ведь и детям ясно, что механизм этих весов запросто можно подкрутить и каждого покупателя таким образом обдурить граммов на 50, а то и все 100. К концу трудового дня у таких лихих коммерсантов получается довольно солидная неучтенная прибыль. Бороться с такими фокусами рядовому покупателю бесполезно и даже опасно. Он может быть оскорблен, унижен и отправлен восвояси.



Есть ли контроль за весовым оборудованием на рынках — непонятно. На первый взгляд — есть. Из весов обычно торчит проволока с пломбой. Покупателей это несколько успокаивает, хотя они прекрасно знают, что снять эту пломбу — пара пустяков.



Люди старшего поколения прекрасно помнят, что раньше на базарах продавцы приобретали весы с гирьками. Тоже не бог весть какое оборудование, говорят, что гирьки эти можно было немного подточить, что тоже приносили немалую прибыль шустрым продавцам. Но не все реализаторы тогда решались на такой обман. Раньше за нарушение правил советской торговли им крепко попадало. Поэтому, наверное, имеет смысл наладить производство этих весов с гирьками.

Уж слишком подозрительными выглядят новые аппараты с “циферблатами”.

***

Дикая торговля на перекрестках города продуктами питания — это вообще нечто из ряда вон выходящее. Продавать в неприспособленных местах рыбу, мясо, молоко да даже фрукты и овощи в цивилизованных странах строжайше запрещено. Почему у нас возможен такой беспредел — понятно. Не перевелись еще, к сожалению, граждане, которые жадничают заплатить за торговое место на рынках необходимую сумму. Это с одной стороны, а с другой — одиночек–продавцов без связей и знакомств с администрацией рынков за прилавок никто и близко не пустит. Многие горожане прекрасно знают о существовании на любом базаре так называемой рыночной мафии. Возможно, это, конечно, громко сказано, но даже успешные фермеры подчас не имеют возможности спокойно зайти на базар со своей продукцией. Им просто не дадут возможности торговать.

***

Но не эти, казалось бы, вопиющие проблемы — не главная беда наших рынков. Анархия в области ценообразования — вот в чем вопрос! Приведем пример для наглядности. Осенью прошлого года килограмм помидоров сорта “Бычье сердце” продавался по 60 сомов. Мы не поленились и специально съездили в несколько пригородных фермерских хозяйств с целью выяснения цен у крестьян на эту продукцию. Услышанное от них привело в шоковое состояние. Оказывается, перекупщики (язык не поворачивается назвать их коммерсантами) заставляли сельчан продавать им помидоры по 20 — 25 сомов за килограмм. Хорошо, труд продавца легким назвать сложно. Стоять в течение дня за прилавком, невзирая на погоду, — удовольствие ниже среднего. Но в развитых странах коммерсанты накручивают себе 10 — 15 процентов от стоимости продукции, а у нас... Почему государство позволяет разорять таким вот способом простых горожан — непонятно.



Давно в республике идут разговоры (но пока тщетные) о создании посреднических кооперативов. Можно вспомнить и возродить почившую в бозе сельхозкооперацию. Эта структура, кстати, до сих пор успешно работает во всех странах СНГ. Но что, если пойти другим путем: организовать коммерческие структуры при рынках.



Фермеру, известное дело, стоять за прилавком некогда. Поэтому он может спокойно приехать на рынки и там сдать свою продукцию работникам торговли. Эти закупочные кооперативы в свою очередь сами могут наведываться за товаром к крестьянам. Но при этом, конечно, вопросы купли–продажи сельхозпродукции должны регламентироваться государством. Кыргызстанцы уже вдоволь нахлебались “прелестей” дикого рынка, пора строить цивилизованные экономические отношения.



Странно, на рынках осуществляется контроль за качеством животноводческой продукции, а вот почему на базарах по–прежнему продаются напичканные химикатами овощи и фрукты — остается загадкой. В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации признают, что импортные тепличные помидоры и огурцы донельзя напичканы селитрой и другими минеральными удобрениями. А также веществами, способствующими быстрому созреванию этих, с позволения сказать, даров природы. Никто в администрациях рынков даже и пытается поставить заслон этой отраве.

***

Необходимо признать: за все годы независимости государство мало что предприняло для наведения порядка в торговой сфере. И сейчас чиновники уверены, что рынок все расставит по своим местам. Да ничего он не расставит, а только усугубит ситуацию и внесет свою лепту в дальнейшее разделение людей на очень богатых и бедных. А это уже опасно.



Так что не только Министерство экономики должно стремиться навести порядок на рынках, но и правительство, Жогорку Кенеш.

Вячеслав АНИКИН.

"Вечерний Бишкек"