Госкадровая служба Кыргызстана выстраивает сотрудничество с Таджикистаном в сфере госслужбы

В Бишкеке состоялось рабочая встреча директора Государственной кадровой службы Кыргызстана Акрама Мадумарова с послом Таджикистана Сухробом Олимзода, сообщает 31 января пресс-служба ведомства.
Глава ГКС проинформировал посла о деятельности ведомства как государственного органа, обеспечивающею единую государственную кадровую политику в сфере государственной и муниципальной службы.
Стороны обсудили возможности подписания проекта меморандума о сотрудничестве Государственной кадровой службы Кыргызской Республики с Агентством государственной службы при президенте Республики Таджикистан.
Меморандум будет включать обмен знаниями и опытом в сфере госслужбы, развитие процесса подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов. Как отметил Акрам Мадумаров, Госкадровой службой в настоящее время ведется активная работа в данном направлении.
В завершение обе стороны подчеркнули готовность и открытость к сотрудничеству между странами в сфере обучения государственных служащих, основываясь на взаимоуважении.
АКИpress
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