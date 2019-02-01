Фракция «Ата Мекен» внесла законопроект о запрете уничтожения ледников.
Об этом сообщил депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов.
По его словам, вносятся поправки в Водный кодекс, куда два года назад были внесены поправки о разрешении утилизации ледников Давыдов и Лысый для промышленных целей. «Ата Мекен» предлагает исключить эту норму и запретить уничтожение всех ледников.
«Ледники — наше бесценное природное богатство. В будущем цена на воду будет расти, дефицит пресной воды все больше начинает беспокоить человечество. И мы должны беречь наши водные ресурсы и экосистему. А золото должны извлекаться подземными методом», - сказал он.
АКИpress
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!