Фракция «Ата Мекен» внесла законопроект о запрете уничтожения ледников

Фракция «Ата Мекен» внесла законопроект о запрете уничтожения ледников.

Об этом сообщил депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, вносятся поправки в Водный кодекс, куда два года назад были внесены поправки о разрешении утилизации ледников Давыдов и Лысый для промышленных целей. «Ата Мекен» предлагает исключить эту норму и запретить уничтожение всех ледников.

«Ледники — наше бесценное природное богатство. В будущем цена на воду будет расти, дефицит пресной воды все больше начинает беспокоить человечество. И мы должны беречь наши водные ресурсы и экосистему. А золото должны извлекаться подземными методом», - сказал он.



АКИpress