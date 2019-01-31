Салянова: Если сообщившие о коррупции будут защищены, тогда будет результат борьбы

Сегодня, 29 января, президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях".

Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях от преследования.

Также предусмотрена выплата сообщившему лицу вознаграждения от возмещенной суммы коррупционного правонарушения. Новый закон мы обсудили в программе "Кун чекит" с одним из его авторов, экс-депутатом Аидой Саляновой.

- Президент подписал инициированный вами закон. Что охватывает этот закон и какие условия содержит? Насколько будет стимулировать борьбу с коррупцией исполнение данного закона?

Салянова: Данный закон создает условия для борьбы с коррупцией. Действующие законы также обязывают сообщать о коррупционных действиях чиновников. Однако не было ни одного закона по защите осведомителей. Вначале я писала проект для защиты государственных служащих. После моего ухода была создана комиссия, в итоге охват закона был расширен, защита распространилась на всех граждан. Отмечу две цели данного закона.

Первая – формирование в обществе неприятия и отторжения коррупционных явлений. Вторая – защита лиц, сообщивших о замеченных фактах коррупции. Что касается условий, то государство берёт под свою защиту сообщившего о коррупции. Если последует результат, государство выплатит сообщившему гражданину определенную сумму в случае взыскания с обвиняемого денег. В своей редакции проекта закона я отмечала, что это должно быть 30%. После согласовали и написали в законе про 1/3 от возмещенной суммы. В данное время у отдельных органов есть право получать 30% от возмещенных средств. Если посмотреть по этим подсчетам, то осведомителю полагается 10%.

- Очень важна безопасность сообщивших о фактах коррупции граждан. Куда они должны обращаться в подобной ситуации? Есть необходимость создания специального отдела для этой работы?

Салянова: Граждане могут обращаться, как обычно, в правоохранительные органы. Решение по защите принимает прокурор, суд, следователи. Обратившийся гражданин в заявлении просит обеспечить его безопасность. Если такая необходимость действительно существует, тогда предпринимаются соответствующие меры.

- Есть законы, которые принимают, но они не исполняются. Можно ли верить, что новый закон полноценно заработает?

Салянова: Для борьбы с коррупцией в государстве, где коррупция усилилась, необходимы эффективные механизмы. Принятый закон отвечает таким требованиям, потому что государство тоже должно сделать определенные шаги, а не ограничиваться заявлениями "мы будем бороться, вы, граждане тоже боритесь". Надо обеспечивать безопасность граждан. Только после того, как государство урегулирует это дело и будет способно на защиту, с полным моральным правом можно будет заявлять о тотальной борьбе с коррупцией.

- Понятно, что данный закон будет стимулировать сообщать о фактах коррупции. Но в то же время существует вероятность распространения неуточненной информации, причинения ущерба репутации какого-либо лица или органа. Как надо вести работу в данном аспекте?

Салянова: Чтобы этого избежать, в законе конкретизировано "после уточнения изложенной в заявленим информации". Только после уточнения информации начнет рассматриваться вопрос безопасности и выплат.

- Спасибо за интервью!

Источник: maralfm.kg, gezitter. org