От добычи полезных ископаемых в Кыргызстане можно ежегодно получать прибыль 80 млрд сомов

От добычи полезных ископаемых в Кыргызстане можно ежегодно получать прибыль в размере приблизительно 80 млрд сомов, сказал в интервью радио "Марал" зампред Ассоциации горянков и геологов Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, для улучшения ситуации в горнорудной отрасли необходимо внести изменения в закон о недрах. Нельзя разрешать перепродавать лицензии. Кроме того, на один и то же участок нельзя выдавать лицензии на несколько видов месторождений.

Также неправильно, что Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования первоначально выдает инвестору лицензию на горнодобычу, затем готовится проект, проходит экспертизу, а после этого заявляют "теперь сам разбирайся с местным населением". Однако в стране установился такой механизм. Поэтому необходимо внести изменения в закон о недрах.

"Эксперты предлагают, что прежде чем выдавать лицензию горнодобывающей компании, необходимо посоветоваться с населением, и готовить проект и проводить его через экспертизу только после заключение соглашения... Только тогда проекты будут реализовываться. У нас же получают лицензию, но не ведут разработку... Поэтому на базе ГП "Кыргызалтын" необходимо создать орган, который будет проводить контроль за горнодобывающим производством", - считает Камчыбеков.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org