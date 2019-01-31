Депутат — главе МВД: Так не может больше продолжаться

Кашкара Джунушалиева раскритиковали и попросили вернуть репутацию милиции
Министерству внутренних дел необходимо срочно провести реформу и вернуть репутацию милиции. Об этом заявил депутат Сагындык Кельдибаев на пленарном заседании Жогорку Кенеша.
- Сейчас при приеме на работу в органы внутренних дел никто не проверяет, где и как учился милиционер, - отметил он. - А в больнице врачи за деньги могут сделать из вас летчиков. Вот поэтому в милициии такое и творится. Хотя раньше при поступлении на работу в органы даже предков проверяли.
Депутат обратился к главе МВД Кашкару Джунушалиеву с просьбой как можно скорее решить эти вопросы.
- Верните репутацию милиции, так не может больше продолжаться, - заключил Кельдибаев.
Vesti.kg
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