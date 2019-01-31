Депутат — главе МВД: Так не может больше продолжаться

Кашкара Джунушалиева раскритиковали и попросили вернуть репутацию милиции

Министерству внутренних дел необходимо срочно провести реформу и вернуть репутацию милиции. Об этом заявил депутат Сагындык Кельдибаев на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

- Сейчас при приеме на работу в органы внутренних дел никто не проверяет, где и как учился милиционер, - отметил он. - А в больнице врачи за деньги могут сделать из вас летчиков. Вот поэтому в милициии такое и творится. Хотя раньше при поступлении на работу в органы даже предков проверяли.

Депутат обратился к главе МВД Кашкару Джунушалиеву с просьбой как можно скорее решить эти вопросы.

- Верните репутацию милиции, так не может больше продолжаться, - заключил Кельдибаев.

Vesti.kg

