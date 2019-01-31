Дорогой внедорожник главы Минздрава списали после упреков в Жогорку Кенеше?

Депутат Исмаилова рассказала, насколько нескромными машинами пользуется руководство ведомства

Депутат Аида Исмаилова не понимает, как дорогой внедорожник министра здравоохранения помогает улучшить качество медицинской помощи в Кыргызстане. Об этом парламентарий заявила на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

- Ознакомившись с некоторыми документами, я выяснила, что наше правительство обратилось к Всемирному банку с просьбой о финансовой помощи, - отметила она. - Деньги выделялись на улучшение медицинской помощи в области здоровья матери и ребенка. В результате грант был выделен.

Исмаилова напомнила, что ранее глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев утверждал, что Всемирный банк внес в план закупки дорогостоящие машины еще до его прихода на должность, и отказаться от этой покупки он не мог.

- Однако именно Минздрав принимал политическое решение о покупке дорогой машины, -пояснила она. - В связи с чем у меня возникает вопрос, каким образом министр собирает улучшить качество медицинской помощи, покупая дорогой автомобиль? Налицо злоупотребление должностным положением и нецелевое использование грантовых средств. Автопарк Минздрава состоит из 40 машин. Не исключаю, что в это количество могут входить и автомобили районных подразделений. Но хочу остановиться на машинах, которыми пользуется руководство министерства. За министром числится Тойота Ленд крузер 2008 года, объем двигателя 4 куба, статс-секретарь ездит на Тойота Ленд крузер Прадо 2013 года выпуска. У замминистра Ниссан Патрол 2008 года, у второго замминистра Лексус 470 2000 года выпуска. У всех указанных автомобилей немаленький объем двигателя, а на ГСМ выделяются деньги из бюджета.

Аида Жекшенбаевна добавила, что на сегодняшний день внедорожник министра находится в гараже аппарата президента.

- Получается, что после того, как информация об этих машинах была озвучена, автомобиль списали? - сказала она. - Почему министерство в целях рационального использования не передало этот транспорт в регионы? Необходимо проверить целевое использование грантовых средств и гуманитарной помощи в министерстве.

Vesti.kg

