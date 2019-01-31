Депутат: Правительство не раскрывает зарплату работников госучреждений, называя этой гостайной

Правительство не раскрывает размер зарплаты работников государственных учреждений, называя это государственной тайной.
Об этом 31 января на заседании парламента сказал депутат Максат Сабиров («Республика — Ата-Журт»).
Он напомнил, что 30 ноября 2018 года поднимал вопрос уравнивая зарплаты учителей, врачей с зарплатой работников государственных учреждений.
«Правительство ответило, что зарплата работников госучреждений является государственной тайной, и они не могут ответить. Значит, зарплата работников госучреждений очень высока. Они нам не дают, потому что боятся недовольства общества?» - спросил он.
АКИpress
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