В МВД отрапортовали на критику сотрудников милиции: все под контролем

В 2018 году в отношении сотрудников милиции возбуждено 67 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Уточняется, что к уголовной ответственности привлечены 83 милиционера.

В сообщении указывается, что в 2018-м за нарушение законности и служебной дисциплины наказаны 5 тысяч 811 сотрудников милиции, из них уволены из ОВД 155, освобождены от занимаемой должности 263 милиционера.

«В 2018 году нарушений со стороны сотрудников милиции мы выявили очень много. Укрепление служебной дисциплины — это не только наказание. За каждым из выявленных нарушений, за каждым сотрудником, допустившим нарушения, стоит огромная работа — воспитательная, профилактическая и морально-психологическая», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба ведомства заверяет, что министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев постоянно ставит задачу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб.

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