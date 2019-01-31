Китай закроет границу с Кыргызстаном на 9 дней

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 11 февраля
По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием национального праздника «Весны» (Новый год) пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы с 2 по 10 февраля 2019 года включительно будут временно закрыты.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 11 февраля 2019 года.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР
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