 Суд по вопросу освобождения Мурата Суталинова перенесли на начало февраля

Процесс отложили из-за того, что не пришел прокурор
Процесс по вопросу освобождения экс-председателя ГКНБ Мурата Суталинова перенесли на 7 февраля.
Судебное заседание отложили из-за отсутствия прокурора.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что ГСИН направила в суд представление об освобождении Мурата Суталинова из мест заключения. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной службы исполнения наказаний Жоробек Дуйшембиев.
По его словам, состояние здоровья Суталинова ухудшилось.
У бывшего председателя Госкомитета нацбезопасности диагностировали рак правой почки, которую удалили еще на ранней стадии судебного процесса.
Мурат Суталинов осужден по событиям 7 апреля 2010 года. Его приговорили к 20 годам заключения.
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