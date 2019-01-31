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 Суд по вопросу освобождения Мурата Суталинова перенесли на начало февраля

Процесс отложили из-за того, что не пришел прокурор

 

Процесс по вопросу освобождения экс-председателя ГКНБ Мурата Суталинова перенесли на 7 февраля.

 

Судебное заседание отложили из-за отсутствия прокурора.

 

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что ГСИН направила в суд представление об освобождении Мурата Суталинова из мест заключения. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной службы исполнения наказаний Жоробек Дуйшембиев.

 

По его словам, состояние здоровья Суталинова ухудшилось.

 

У бывшего председателя Госкомитета нацбезопасности диагностировали рак правой почки, которую удалили еще на ранней стадии судебного процесса.

 

Мурат Суталинов осужден по событиям 7 апреля 2010 года. Его приговорили к 20 годам заключения.

 

 

 

 

 https://vesti.kg 

           

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