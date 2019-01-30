Каждый кыргызстанец вынужден работать в 1,5 раза больше, чем необходимо

Каждый работающий человек в Кыргызстане должен обеспечить в 1,5 раза большее количество товаров и услуг, чем было qбы необходимо для него самого.

Такие сведения приводит онлайн-сервис countrymeters на основе данных департамента статистики ООН.

Вычисления произведены, исходя из коэффициента демографической нагрузки, который показывает соотношение работоспособного и непроизводительного населения.

К первой группе людей относят граждан в возрасте от 15 до 64 лет, ко второй — до 15 и старше 64 лет.

В Кыргызстане данный коэффициент равен 52,8 процента.

Эта цифра говорит о том, что в стране на 1 тысячу человек трудоспособного населения приходится 528 человек непроизводительного, из которых 447 человек до 15 лет, 81 — старше 64.

Такое соотношение показывает высокую социальную нагрузку на работающее население.

Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые расходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/107686/

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