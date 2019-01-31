Аманкул Бабакулов, гражданский активист: «За антикитайским митингом не стоит Атамбаев, мы против еще одного переворота»

17 января на центральной площади Бишкека, недалеко от "Белого дома" состоялся митинг против незаконного пребывания граждан Китая в нашей стране, на котором участвовало 3 000 человек по словам организаторов и 500 человек по словам милиции.

Некоторые СМИ расценили это как подготовку к большому весеннему митингу, как разминку, отметив, что за митингующими стоят большие силы. Мы задали организатору митинга, гражданскому активисту Аманболу Бабакулову соответствующие вопросы.

- Господин Аманбол, достиг ли своей цели антикитайский митинг, организованный вами 17 января?

- К сожалению, митинг своей цели не достиг. Потому что я не надеюсь на то, что хотя бы одно из выдвинутых тогда требований будет выполнено. Я считаю, что поднимались действительно злободневные вопросы. Ко мне приходят юристы и говорят: «Аманбол, мы сейчас не можем провести депортацию легально находящихся китайцев. По новому кодексу никаких прав у нас нет. Не сможем». Таков ответ органов власти.

- Были и другие требования. Какими были ответы на них?



- Второе наше требование касалось народного контроля. Но народный контроль осуществляет дежурная служба, пускающая пыль в глаза.

- За день до митинга вы побывали с проверкой на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда» в Кара-Балте. Какова там ситуация?

- Я не считаю проверкой то, что власть заранее им позвонила и предупредила, мол, мы едем. Мы требовали, чтобы незаконно работающих там китайцев задержали внезапно, без предупреждения. Вот, у меня сейчас была женщина по имени Сагын из Нарына, рассказала, что на месторождении, которое разрабатывают китайцы, работают только 15 кыргызов среди 200 китайцев. Кроме того, из Ала-Буки, Таласа мне звонят, хотя приехать не могут. Мы требовали установить народный контроль, чтобы установить такие обстоятельства, выяснить, где правда, а где ложь. Как говорилось выше, в таких вопросах мы не ощутили поддержку сверху.

- Некоторые средства массовой информации пишут, что эта была подготовка к большой весенней политической акции, разминкой. Скажи как организатор митинга 17 января, не боишься ли того, что такие акции могут перерасти в народные волнения, как в 2005 и 2017 гг.?

- Во-первых, хочу сказать, что такой переворот нам не нужен. Это я подчеркну. Даже после двух переворотов, побега президентов, с приходом новых властей мы не исправились. Я считаю, что все наладится, если установить народный контроль над чиновниками, которые едят, пьют, по пояс погрязли в коррупции. Президент должен утвердить это, дать такую возможность. Народ не доверяет депутатам Жогорку Кенеша, которых сам избрал. Поднимаемые нами вопросы должны были поднимать депутаты, решать их. К сожалению, они сидят, как рыбы, и меня огорчает то, что должны эту тему поднимать гражданские активисты, вроде меня. Потому что у них есть полномочия напрямую пригласить чиновников, поручить решить вопрос, выезжать на места и давать народу правильную информацию. А на деле они увлеклись принятием кодексов, которые противоречат реальности, раздражают народ. Значит, президент поскорее должен утвердить возможность осуществления народного контроля.

- Поговаривают, что за антикитайским митингом могут стоять какие-то внутренние или внешние силы, настроенные против власти…

- В «Фейсбуке» и в других социальных сетях говорят, что выполняю заказ власти, даже президента, еще одни говорят, что организатором является экс-президент А. Атамбаев. Были разговоры, что профинансировала Америка. Я хочу поставить точку таким предположениям. За мной никого нет. В политике я с 2010 года. Меня многие знают. Думаю, я представитель патриотичной молодежи, которая высказывает мнение о злободневных проблемах в Кыргызстане. За мной стоит кыргызский народ. Митинг 7 января стал толчком к митингу 17 января. Потому что 7 января акция не была спланированной, молодежь, не имеющая лидера, озвучивала разные требования. Тогда народ сам собрался. Тогда я сказал: «Если поддержите – доведу дело до конца 17 января». Поэтому назначили на 17 января. Сейчас эпоха интернета, услышавшие об акции граждане из регионов приезжали отовсюду. Это доказательство того, что за нами не стоят внутренние или внешние силы.

- Какими будут ваши дальнейшие шаги?

- Как я сказал выше мы ждем, вдруг представители власти ответят на наши требования, начнут работать, исправятся. Наши дальнейшие шаги будут зависеть от отношения власти…

Источник: газета «Майдан.kg» №4 от 30.01.2019 / стр. 7, gezitter. org