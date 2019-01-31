Депутат: "Необходимо решить вопрос трансформации земель для предпринимателей, желающих построить больницу, школу, детский сад"

"Необходимо решить вопрос трансформации земель для предпринимателей, желающих построить больницу, школу, детский сад", – предложил на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 30 января, депутат Абдывахап Нурбаев.

По словам парламентария, у многих предпринимателей есть идеи строительства в селах больниц, школ, детских садов. "Для того чтобы они построили частные больницы, школы, детские сады, надо решить вопрос трансформации. Какое мнение у Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации по данному поводу?" – спросил депутат.

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев отметил, что было очень много нарушений закона в вопросе трансформации земель. Надо посовещаться по этому вопросу, сказал замминистра.

Источник: super.kg, gezitter. org