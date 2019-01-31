Срок исполнения соглашения по "Кумтору" продлен до 31 мая

По просьбе правительства Кыргызстана, срок исполнения нового соглашения по "Кумтору" продлён до 31 мая.

Об этом сообщается на сайте компании Centerra Gold Inc.

Тем самым срок исполнения соглашения продлевается уже в седьмой раз. Как говорится в релизе, компания и правительство решили вопрос с переоформлением сертификатов землепользования "Кумтора" и разрешения налоговых претензий.

До этого срок исполнения условия соглашения по "Кумтору" продлевали до 31 января.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org