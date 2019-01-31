По просьбе правительства Кыргызстана, срок исполнения нового соглашения по "Кумтору" продлён до 31 мая.
Об этом сообщается на сайте компании Centerra Gold Inc.
Тем самым срок исполнения соглашения продлевается уже в седьмой раз. Как говорится в релизе, компания и правительство решили вопрос с переоформлением сертификатов землепользования "Кумтора" и разрешения налоговых претензий.
До этого срок исполнения условия соглашения по "Кумтору" продлевали до 31 января.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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