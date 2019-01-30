В парламенте КР считают, что «пришло время амнистировать политзаключенных»

В парламенте Кыргызстана предлагают подумать о применении амнистии в отношении политических заключенных.

На заседании 30 января депутаты рассматривают законопроект об амнистии в честь 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 80-летия памяти жертв политических репрессий в КР 1938 года.

Депутат Каныбек Иманалиев сказал, что необходимо амнистировать также политиков, осужденных по политическим мотивам. По его словам, за последние годы около 20 политиков оказались за решеткой из-за оппозиционных взглядов.

Его поддержал коллега Жанар Акаев, заявив, что после смены власти у народа «появилась надежда». Он добавил, что некоторым политикам, наоборот, собираются добавить сроки заключения. «Давайте подумаем над этим», - призвал Акаев.

Автор законопроекта депутат Исхак Масалиев в свою очередь отметил, что данный документ не касается политзаключенных. «Никто не давал оценки, что их дела являются политически мотивированными. Но время пришло. Нужно подумать», - заключил он.

Неправительственная организация - Комитет защиты политических заключенных - насчитывает в Кыргызстане около 30 человек, осужденных, по ее мнению, по политическим мотивам.

В настоящее время по разным обвинениям наказания отбывают политики Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков и другие.