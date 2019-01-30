В школе угарным газом отравились учитель и 18 учеников

В Ошской области учитель и 18 учеников отравились угарным газом во время уроков.

Вчера, 29 января, их доставили в детскую больницу. Информацию об этом подтвердили в Минздраве.



Сообщается, что сначала в детскую больницу поступили 12 пострадавших учеников, потом их число выросло до 15, а в итоге в медучреждение попали 18 детей. Их оставили в отделении краткосрочного пребывания под наблюдением медиков. Состояние пострадавших было удовлетворительное.

Сегодня, 30 января, утром детей выписали из больницы. Преподаватель также получила медицинскую помощь и была отпущена домой.

По данным СМИ, образовательное учреждение отапливается при помощи угля: в каждом классе для этого установлена печь.



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