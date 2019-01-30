Защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев стал игроком футбольного клуба Малайзии

Защитник национальной сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев стал игроком футбольного клуба "ПКНС", Малайзия.

Об этом сообщает Федерация футбола КР.





Сообщается, что Тамирлан будет выступать на привычной для себя позиции центрального защитника. Контракт футболиста рассчитан на один год.

"Я рад играть в суперлиге Малайзии. Здесь хороший чемпионат, мне понравились клуб и его цели на будущий сезон", – прокомментировал свой переход в новый клуб Тамирлан Козубаев.

Как сообщалось ранее, 27 января защитник национальной сборной Кыргызстана по футболу и столичного футбольного клуба "Дордой" Тамирлан Козубаев женился. Невесту зовут Эльзада. Ей 21 год, она студентка.

Тамирлан Козубаев был в составе сборной Кыргызстана на Кубке Азии - 2019, кыргызстанцы впервые в истории вышли в плей-офф основной части по футболу. Футболист был награжден именными часами президента Кыргызской Республики.



Напомним, на Кубке Азии - 2019 сборная Кыргызстана потерпела три поражения и одержала одну победу. Сыграв с футболистами из Китая, уступила со счетом 1:2. В игре с Южной Кореей проиграла с минимальным счетом 0:1. Также одержала одну победу над сборной Филиппин со счетом 3:1. В 1/8 финала кыргызстанцы уступили хозяйке турнира - сборной ОАЭ со счетом 3:2.



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