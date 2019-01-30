Женщина зарезала мужа на глазах маленькой дочери

В Чуйской области женщина зарезала мужа на глазах дочери. Она получила 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии для содержания осужденных женщин.

Постановление размещено на сайте Верховного суда КР.

Имена изменены.

По версии следствия, Валентина выпила у себя в квартире, которую она снимала. В таком состоянии она поссорилась со своим мужем Олегом. Ссора переросла в обоюдные оскорбления. Тогда женщина взяла нож и ударила мужа в область грудной клетки. От полученного ранения он скончался на месте. Позже отец Олега умер, не смирившись со смертью сына.



Родственник Олега на суде сказал, что Валентина постоянно употребляла спиртные напитки, не занималась воспитанием детей, часто уходила из дома, проживала с другими мужчинами, в это время дети были с отцом либо у бабушки с дедушкой.

По возвращении домой, по словам старшей дочери, подсудимая устраивала скандалы, поднимала руку на детей, к тому же на протяжении совместной жизни с Олегом Валентина неоднократно наносила ему ножевые ранения.

Валентина отметила, что убила мужа не умышленно: он накинулся на нее, бил по лицу, начал душить. По словам подсудимой, она думала, что Олег хочет ее убить, вырвалась и спонтанно схватила нож, чтобы защититься. Валентина подчеркнула, что слова родственников мужа - ложь. Когда Олег упал после ранения, она начала делать ему искусственное дыхание.

Старшая дочь женщины рассказала, что самая младшая дочка - Алена - видела, как "мама убила папу".

Московский районный суд Чуйской области приговорил Валентину к восьми годам с отбыванием наказания в исправительной колонии для содержания осужденных женщин. Чуйский областной суд оставил приговор без изменений.

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