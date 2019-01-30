"Без разрешения поехала в гости к родне". Мужчина сильно избил жену

В Чуйской области мужчина избил жену за то, что она без разрешения поехала в гости.

Суд обязал его компенсировать ущерб. Постановление размещено на сайте Верховного суда КР.

Имена изменены.

По данным следствия, в сентябре прошлого года у себя дома Ренат в ходе ссоры со своей женой Салимой ударил ее кулаками по голове и туловищу. С супругой они воспитывают троих детей.







Во время судебного заседания подсудимый вину признал частично. Мужчина пояснил, что жена без его разрешения поехала в гости к своим родным, и на этой почве они вступили в словесную перепалку. В ходе ссоры он ударил ее ладошкой по лицу и один раз пнул в область ягодицы.

Салима рассказала, что муж Т. Б. на протяжении двух лет избивает ее, однако ради сохранения семьи и ради детей она терпела. К своим родственникам она ездила помочь с подготовкой к свадьбе. А когда вернулась, Ренат кричал на нее, используя нецензурную лексику, выгонял ее с детьми из дома. Первый удар, по словам потерпевшей, он ей нанес кулаком в голову. На ее просьбу поговорить, не бить он продолжал наносить удары кулаком. Тогда она убежала в палисадник. Супруг ее догнал, пнул по ноге, из-за чего Салима упала, после чего Ренат начал пинать и бить кулаками в голову. В результате она пролежала в больнице 21 день.

Мать потерпевшей дала показания, что дочь в тот день позвонила и сказала, что ее бьет муж. Она вместе с супругом поехала к Салиме. Во дворе они увидели растрепанную, избитую дочь, теряющую сознание.

Согласно справке из больницы, где лежала потерпевшая, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные тканей лица. Экспертиза показала, что после травмы Салима, помимо прочего, получила тугоухость.

В итоге суд признал Рената виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. сомов. Также с него взыскали в пользу потерпевшей материальный ущерб в размере 31 997 сомов, расходы на услуги адвоката - 25 тыс. сомов и моральный ущерб в размере 150 тыс. сомов.

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