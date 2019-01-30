Сотрудник милиции задержан по подозрению в изнасиловании
В ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась 28-летняя гр. Б.Т. жительница г.Бишкек, которая просила принять меры в отношении малознакомых парней, которые 27 января 2019 года примерно около 04.00 часов возле БЧК в селе Новопокровка, применив физическую силу, изнасиловали ее.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Ыссык-Атинского района порядке ст.161 (изнасилование) УК Кыргызской Республики. Были назначены необходимые экспертизы.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОВД Ыссык-Атинского района был установлен один из участников данного деяния и задержан 36-летний гр.И.К. житель Чуйской области, который является сотрудником милиции. А именно - помощником дежурной части ОВД Свердловского района в звании старшина милиции. В настоящий момент задержанный согласно ст.98 УПК Кыргызской Республики водворён в ИВС.
По данному материалу досудебного производства продолжаются следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба Чуйской области.
URL: https://www.vb.kg/376365
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!