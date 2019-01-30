Сотрудник милиции задержан по подозрению в изнасиловании

Сотрудник милиции задержан по подозрению в изнасиловании

В ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась 28-летняя гр. Б.Т. жительница г.Бишкек, которая просила принять меры в отношении малознакомых парней, которые 27 января 2019 года примерно около 04.00 часов возле БЧК в селе Новопокровка, применив физическую силу, изнасиловали ее.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Ыссык-Атинского района порядке ст.161 (изнасилование) УК Кыргызской Республики. Были назначены необходимые экспертизы.



В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОВД Ыссык-Атинского района был установлен один из участников данного деяния и задержан 36-летний гр.И.К. житель Чуйской области, который является сотрудником милиции. А именно - помощником дежурной части ОВД Свердловского района в звании старшина милиции. В настоящий момент задержанный согласно ст.98 УПК Кыргызской Республики водворён в ИВС.

По данному материалу досудебного производства продолжаются следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба Чуйской области.

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