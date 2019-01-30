Смерть кыргызстанца в Москве потрясла соотечественников
В Посольстве КР в Москве подтвердили информацию о кыргызстанце, который пролежал четыре дня в морге, пока его родственники искали по всему городу.
По предварительным данным, 23-летний мужчина вышел 23 января утром из дома и направился на работу. Но там так и не появился. Не дождались его вечером и дома.
Родственники и волонтеры из числа соотечественников искали молодого человека везде, где только можно. Нашли. Но, к сожалению, в морге.
Следов насильственной смерти нет. Предварительная версия - кыргызстанцу стало плохо с сердцем в транспорте.
Друзья молодого человека возьмут на себя все расходы по доставке тела на родину.
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