Сталинские репрессии. Депутаты в законопроекте «Об амнистии» нашли ошибки

Депутаты Жогорку Кенеша в законопроекте «Об амнистии» нашли ошибки. Об этом стало известно сегодня на заседании.
Напомним, депутат Исхак Масалиев предлагает внести поправки в Закон «Об амнистии». Под нее должны попасть четыре тысячи человек.
Дастан Бекешев поинтересовался у него, как коммунисты относятся к сталинским репрессиям.
«В проекте указано: «Об амнистии в честь 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 80-летия памяти жертв политических репрессий в КР 1938 года». Вы пишете о сталинских репрессиях. Как коммунисты относятся к этому?» — спросил он у коллеги.
Исхак Масалиев признал, что эта формулировка осталась по ошибке, и обещал ее устранить.
«А я подумал, что вы от коммунистов перешли в демократы», — пошутил Дастан Бекешев.
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