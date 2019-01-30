В Кыргызстане в 2018-м зарегистрировали 136 фактов жестокого обращения с детьми

В 2018 году в Кыргызстане зарегистрировали 136 фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Об этом на круглом столе сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР полковник Азамат Абдрахманов.



По его словам, убиты 13 детей.

«Зафиксированы три факта гибели новорожденных, когда матери либо сами совершили преступление, либо оставили ребенка в опасности. Еще два ребенка погибли в результате попытки суицида их матерей. Такое же число погибло в результате массовых драк», — отметил он.

Азамат Абдрахманов добавил, что при органах государственной местной власти создали территориальные штабы, в их составы входят и представители правоохранительных органов.

«В МВД есть мониторинговая межведомственная группа. Мы провели анализ за пять лет, он показал, что есть снижение уровня насилия в отношении несовершеннолетних. Пик пришелся на 2015 год», — сказал он.

По его словам, в профилактических целях проводятся подворовые обходы.

Выявлены 54 тысячи детей мигрантов, которых оставили родственникам.

«В 2018 году зафиксировано 644 преступления в отношении детей мигрантов. Они часто становятся жертвами семейного насилия. Правительство поручило их выявить и поставить на учет, а в дальнейшем проводить мониторинг как инспекторам по делам несовершеннолетних, так и учителям, социальным педагогам. Учащихся школ, студентов, воспитанников детских садов мы можем мониторить, но дети, которые находятся дома, в сельской местности, не попадают в систему. Поэтому Минздрав поручил врачам ЦСМ проводить подворовые обходы и осмотр детей до трех лет», — рассказал Азамат Абдрахманов.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/107639/



