На 40 га, которыми завладел Пирматов, есть крупные залежи золота?

Когда Пирматов был депутатом V созыва, на него заводили уголовное дело по обвинению в причинении государству ущерба в размере 600 млн сомов.
Однако депутаты согласия не дали, и Пирматов, хотя и временно, но уклонился от наказания.
И вот этот самый Исхак мырза завладел 40 гектарами земли на своей малой родине – в Ала-Букинском районе. Здесь он разбил многолетний персиковый сад, и теперь каждый год получает миллионы прибыли. Позиционирующий себя крутым садоводом Пирматов до этого бил себя в грудь, рекламируя свои персики в соцсетях.
Самое интересное заключается в особенности этих 40 гектаров. Правда, что на данном участке имеются крупные залежи золота? Разве не правда, что распознавший об этом Пирматов постарался завладеть этими землями под предлогом разведения сада и теперь участок стал его частной собственности? Сможет господин депутат опровергнуть слух относительно его планов начать золотодобычу в ближайшие годы? Да еще незаконными путями. Поэтому компетентные органы должны изучить эту информацию. Кроме того, не должны забывать про коррупционные действия Пирматова в "Кыргызнефтегазе".
Взято из Фейсбука
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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